Fonti, ok Paesi Ue all'azione legale contro AstraZeneca

BRUXELLES, 23 APR - Almeno 26 Paesi dell'Ue hanno aderito alla decisione della Commissione europea di procedere con un'azione legale contro AstraZeneca. Si apprende da più fonti diplomatiche europee. La decisione delle cancellerie è stata comunicata attraverso il meccanismo dello Steering board (comitato che mette insieme la Commissione e le capitali). La Germania è stata tra gli ultimi a dare il suo assenso. Le fonti non sono state però nella posizione di confermare anche l'ok dell'Ungheria. In linea di massima comunque l'Esecutivo comunitario dovrebbe andare avanti con l'azione legale. Una decisione in questo senso è attesa per oggi. (ANSA).