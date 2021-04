Covid: Crisanti,coppia turisti cinesi 'pazienti zero' di Vo'

PADOVA, 23 APR - Il ceppo virale circolante a Vo' a inizio pandemia è identico a quello di due turisti cinesi. L'università di Padova guidata da Andrea Crisanti ha scoperto i pazienti zero del Veneto. Proprio a Vo' risiedeva Adriano Trevisan, il 77enne prima vittima italiana della pandemia. I ricercatori sono certi che si tratta dei due turisti cinesi, un 66enne e la moglie 65enne provenienti da Wuhan, che a gennaio dello scorso anno sbarcarono all'aeroporto di Malpensa con una comitiva di connazionali per una vacanza in Italia. (ANSA).