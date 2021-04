Usa: in centinaia ai funerali di Daunte Wright a Minneapolis

ROMA, 23 APR - Centinaia di persone hanno partecipato al funerale a Minneapolis di Daunte Wright, il 20enne afroamericano ucciso dalla polizia lo scorso 11 aprile ad un posto di blocco. La cerimonia si è svolta in una chiesa storica per la comunità nera, nel nord della città. L'uccisione di Wright aveva scatenato violente proteste a Minneapolis. Nel video shock diffuso dalle forze dell'ordine si vedeva come un agente per evitare la fuga del ventenne, che era stato fermato nel Brookyln Center alla periferia della città assieme alla fidanzata, gli sparasse a bruciapelo dentro l'auto. I vertici del Dipartimento di polizia hanno parlato di un clamoroso incidente ma nella città, già ferita dall'uccisione di George Floyd, era riesplosa la rabbia. La madre di Wright, Kate, lo ha ricordato al funerale come un "padre amorevole. Il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui mettesse piede". Alla cerimonia erano presenti anche membri della famiglia di Floyd. (ANSA).