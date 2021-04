Covid: 1.207 casi in 24 ore a Cuba, mai così tanti

L'AVANA, 22 APR - Continua l'aumento dei contagi di coronavirus a Cuba, dove oggi il ministero della Salute ha riportato 1.207 nuovi casi in 24 ore, nuovo record di infezioni in una sola giornata dall'inizio della pandemia a marzo 2020. Il Paese ha registrato finora 97.967 contagi con 559 morti, 12 dei quali nelle ultime 24 ore. La diffusione del coronavirus è considerata elevata in tutta la nazione. L'Avana si conferma il territorio più colpito dal virus, con 681 nuovi pazienti segnalati nell'ultima giornata. La pandemia ha registrato un peggioramento a Cuba dall'inizio del 2021. Ad aprile, finora sono stati registrati 21.691 casi e 134 morti, diventando già il mese peggiore dell'emergenza in termini di decessi. Le autorità dell'isola ritengono che le cause dell'attuale peggioramento della pandemia siano, tra le altre, l'indisciplina dei cittadini che non rispettano le restrizioni e l'emergere delle varianti del coronavirus. (ANSA).