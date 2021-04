'Corpo di ballo', dietro le quinte della Scala

MILANO, 22 APR - Il risveglio di un paese, alla fine del primo lockdown, nei passi di danza dei ballerini. L'emozione di ricominciare una vita normale, ritrovarsi sul palcoscenico anche se davanti ad un teatro pieno a metà, accogliendo applausi, sorpresi dai bagliori delle mascherine nel buio della platea. Per scivolare poi di nuovo nell'emergenza e in un altro stop. Non è solo la storia di un teatro dietro le quinte e dei suoi protagonisti, la docuserie 'Corpo di Ballo. L'Avventura di Giselle alla Scala', 12 puntate in onda dal 30 aprile in anteprima esclusiva su RaiPlay, ma anche la parabola di un anno drammatico e senza precedenti, tra paure e aspettative ma soprattutto di speranza e fiducia. Dodici puntate che coprono un arco temporale di sei mesi, dallo scorso anno quando, finito il primo lockdown, la Scala stava per riaprire in autunno la sua stagione con uno degli appuntamenti più attesi, il Gala di Balletto, per mettere poi in scena 'Giselle'. In quei mesi le telecamere hanno seguito i ballerini, nella loro vita privata e professionale, mentre escono da casa e attraversano una Milano ancora incredula, i loro volti, come quelli di tutti, nascosti dalle mascherine, per raggiungere il Teatro alla Scala, tornare agli esercizi, le prove, fino a ritrovarsi sul palcoscenico. "Partecipare a questo progetto è stata una esperienza molto emozionante anche se non semplice - ha raccontato all'ANSA Claudio Coviello, 29 anni, primo ballerino del Teatro alla Scala, uno dei protagonisti della docuserie -. Noi siamo abituati ad esprimerci con il corpo, con le parole è stato un po' più difficile, ma alla fine non facevamo più caso alle telecamere". "Sono contento che questa docuserie faccia arrivare al grande pubblico cosa c'è dietro un balletto, i sacrifici, le ore di esercizi - ha aggiunto -. Non ci sente mai arrivati, perché per noi ogni successo è un nuovo punto di partenza". 'Corpo di Ballo. L'Avventura di Giselle alla Scala' è prodotto da Panamafilm con RaiPlay in collaborazione con Il Teatro alla Scala di Milano e Intesa Sanpaolo. (ANSA).