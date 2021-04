Dl Covid: Meloni, contenta se Lega alza livello dibattito

ROMA, 22 APR - "La Lega fa le sue considerazioni e in questo caso sono condivisibili. Sono contenta se alza il livello del dibattito interno, qui siamo a peggio di Conte: il decreto di ieri non si può definire di riaperture. Il coprifuoco sino al 31 di luglio è folle, devastante irragionevole e punitivo, senza alcuna logica contro la pandemia. Tenta solo di di tenere gli italiani a casa per più tempo. Ma non è nelle prerogative di un governo decidere se la gente deve stare a casa, ma stabilire i protocolli". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa in occasione della Giornata della Terra. (ANSA).