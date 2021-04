Salvini, Pd-M5s si scordino che usciamo da governo

ROMA, 22 APR - "Dobbiamo tenere duro. Siamo entrati in un governo strano, ma abbiamo le spalle larghe. Pd e 5 Stelle sperano che la Lega esca dal governo? Se lo scordino! Il nostro obiettivo è la libertà: senza supporto scientifico, è folle pensare che dopo le 22 uno debba giustificare di essere per strada, nel Paese dove lavora e paga le tasse". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini durante la segreteria politica, come riferiscono fonti del partito. (ANSA).