Amendola a Salvini, non puoi stare a governo e opposizione

ROMA, 22 APR - "Non si può stare al Governo e fare opposizione allo stesso tempo. Questa maggioranza ha deciso di unirsi per superare insieme l'emergenza Covid-19 e far ripartire il Paese. Non è il momento degli strappi, ma della coesione". Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue, Enzo Amendola, a proposito delle polemiche con la Lega sul coprifuoco. (ANSA).