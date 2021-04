Grillo: Boschi, usa peso politico per influenzare giudici

ROMA, 22 APR - "Grillo è l'apoteosi del due pesi e due misure. Cancella la prescrizione perché è la garanzia che nessuno resti impunito, ma se una ragazza impiega 8 giorni a denunciare uno stupro è una bugiarda": Lo afferma la capogruppo Iv alla Camera Maria Elena Boschi in un'intervista al Riformista. "Penso di essere stata - afferma Boschi - la prima a reagire pubblicamente perché le sue parole mi hanno indignata profondamente. Beppe Grillo non è un privato cittadino, ma il leader di un Movimento che vanta più o meno il 30% dei parlamentari e che ha espresso sino a poche settimane fa (e per oltre due anni) il Ministro della Giustizia. Usare il suo peso mediatico e politico per cercare di influenzare giudici e opinione pubblica è vergognoso. Sia chiaro non sta a me giudicare se Ciro Grillo è colpevole, per quello ci sono i magistrati. Sarebbe interessante oggi però chiedere a Davigo, da sempre vicino alle posizioni del M5S, cosa pensi della vicenda visto che più volte ha teorizzato che 'non ci sono innocenti, ma solo colpevoli che non sono ancora stati scoperti'. Per quanto mi riguarda resto garantista: anche per il figlio di Grillo vale la presunzione di innocenza", conclude la Boschi. (ANSA).