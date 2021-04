Dl Covid: Salvini, ha disatteso l'accorso con enti locali

ROMA, 22 APR - "Il Decreto purtroppo ha avuto solo una modifica, quella che ha aumentato dal 60 al 70% la presenza in classe obbligatoria degli studenti. Il governo ha disatteso l'accordo raggiunto con gli enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e studenti: migliaia di studenti ammassati sui mezzi pubblici non sono un problema e non corrono rischi, mentre due persone in palestra o al bar rappresentano un problema. Perché?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).