Comuni: sindaci a confronto, tra amministrazione e politica

ROMA, 22 APR - I Comuni sono il primo presidio dello Stato nel rapporto con i cittadini e "palestra democratica" nella selezione e nella formazione della classe politica. A pochi mesi da una tornata elettorale in grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli, che rappresenteranno una cartina di tornasole per le performance dei partiti nazionali, Walter Veltroni, Sergio Chiamparino, Valeria Mancinelli, Dario Nardella e Leoluca Orlando, ex sindaci di Roma e Torino e primi cittadini in carica di Ancona, Firenze e Palermo, si interrogheranno - nel quarto incontro promosso dalla scuola di formazione per Architetti della Politica PolìMiNa - sulle possibili nuove esperienze e nuovi equilibri che potranno emergere da quel voto. E si domanderanno se sarà recuperata parte di quella sfiducia nella politica, nella sua affidabilità e nella sua autorevolezza, che affligge il Paese e certamente ne limita lo sviluppo. L'appuntamento, dal titolo "Le città e l'esperienza della politica", si terrà in modalità webinar da Napoli sabato 24 aprile 2021 (ore 10.30), ed è promosso dalla Fondazione Salvatore per i giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli. I lavori saranno introdotti da Marco Salvatore, presidente dell'omonima Fondazione 'anima' della scuola di formazione per "Architetti della Politica" con baricentro tra Napoli e Milano. Previsti gli interventi dei rettori dei tre atenei coinvolti, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro.Il confronto verrà concluso da Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato. (ANSA).