Giornata Terra: Fico,alleanza per sopravvivenza dell'umanità

ROMA, 22 APR - "Questa giornata sollecita tutti a prenderci cura del nostro pianeta, a risanarlo e a rispettarlo, ristabilendo con esso un'alleanza proficua e ripristinando quelle condizioni di equilibrio della natura che non soltanto ci restituiscono bellezza e ricchezza, ma rappresentano le condizioni necessarie per la sopravvivenza stessa dell'umanità". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un messaggio per la Giornata mondiale della Terra. (ANSA).