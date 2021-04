Recovery: Gentiloni, con piano Portogallo inizia nuova fase

BRUXELLES, 22 APR - "La presentazione del piano portoghese per il Recovery segna l'inizio di una nuova fase per ricostruire meglio la nostra economia europea. Nelle prossime settimane riceveremo e valuteremo i piani di quasi tutti i Paesi dell'Unione trasformando Next Generation Ue in realtà". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. (ANSA).