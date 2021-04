Stoltenberg, vertice Nato a Bruxelles il 14 giugno

ROMA, 22 APR - I leader dei paesi Nato si incontreranno il prossimo 14 giugno a Bruxelles per un vertice dell'Alleanza. Lo rende noto il segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il summit si svolgerà nella sede del quartier generale della Nato e sarà "un'opportunità unica", ha sottolineato Stoltneberg in una nota, per rafforzare il ruolo dell'Alleanza come strumento che rappresenta i forti legami tra l'Europa e il Nord Atlantico. Durante i lavori del vertice, a cui dovrebbe intervenire anche il presidente Usa Joe Biden, "saranno prese decisioni sull'agenda 2030 dell'Alleanza per affrontare le sfide di oggi e di domani", ha aggiunto il segretario generale. In particolare i leader dei Paesi Nato affronteranno i temi come le azioni aggressive della Russia, la minaccia del terrorismo, gli attacchi informatici, l'impatto sulla sicurezza dei cambiamenti climatici e il nuovo ruolo della Cina sullo scacchiere internazionale. (ANSA).