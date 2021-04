Covid: Cingolani, astensione Lega incidente comprensibile

ROMA, 22 APR - "Capisco il momento particolare del Paese", e che "ci possano essere istanze in alcuni casi diverse"; capisco anche che "in certe situazioni bisogna mantenere delle posizioni e ci si può astenere; non ho avuto l'impressione di una cosa particolarmente complessa". Lo afferma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani su SkyTg24 parlando dell'astensione della Lega di ieri in Cdm sul nuovo decreto post-26 aprile. Per Cingolani è "un incidente di percorso che può avere le sue giustificazioni. Io cercherei di guardare avanti - conclude Cingolani - nella complessità che stiamo passando probabilmente cose di questo genere sono comprensibili. Per il resto nei mesi prossimi si vedrà qual è l'evoluzione". (ANSA).