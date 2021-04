Roma: primarie centrosinistra il 20 giugno, con 100 gazebo

ROMA, 21 APR - Il centrosinistra sceglierà il candidato sindaco di Roma con le primarie, che si svolgeranno il 20 giugno. E' quanto deciso ieri sera nella riunione organizzativa. "Questo grande e bel momento di democrazia - viene spiegato sulla pagina Facebook del Pd Lazio - si svolgerà attraverso 100 gazebo, nel rispetto di tutte le norme covid-19 e, per fragili e disabili sarà possibile votare on line". Alla riunione non ha partecipato Italia Viva, che sosterrà la corsa al Campidoglio del leader di Azione Carlo Calenda. (ANSA).