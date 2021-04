Superlega: Juve, ora ridotte possibilità realizzarla

TORINO, 21 APR - "Pur rimanendo convinta della fondatezza dei presupposti sportivi, commerciali e legali", La Juventus ritiene che il progetto Superlega "presenti allo stato attuale ridotte possibilità di essere portato a compimento nella forma in cui è stato inizialmente concepito". Lo precisa il club, commentando in una nota l'intenzione di alcuni club di abbandonare il progetto. "La Juventus rimane impegnata - aggiunge la nota - nella ricerca di costruzione di valore a lungo termine per la Società e per l'intero movimento calcistico". (ANSA).