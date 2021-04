Covid: cluster in Rsa 'vaccinata', ma "decorso lieve"

BOLZANO, 21 APR - In una Rsa della zona di Merano - nonostante la vaccinazione sia già avvenuta - sono ora risultati positivi al Covid 13 anziani e 4 collaboratori. La notizia riportata dal quotidiano Dolomiten è stata confermata all'ANSA dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige che ribadisce però che in quasi tutti i casi hanno un decorso lieve. Due anziani sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali è deceduto ma per una grave patologia pregressa, precisa l'Asl. Non è ancora chiaro se tutte le 17 persone risultate positive sono effettivamente state vaccinate e se hanno ricevuto entrambe le dosi, visto che in Alto Adige tra il personale della case di riposo la percentuale di no vax è piuttosto elevata. (ANSA).