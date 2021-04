Covid: centinaia in strada nel cuore universitario Bologna

BOLOGNA, 20 APR - Grande assembramento, con diverse centinaia di persone, in serata in Piazza Verdi, cuore della 'cittadella' universitaria di Bologna. Già nel tardo pomeriggio gruppi di ragazzi hanno iniziato a sciamare verso la piazza transennata: a sera, erano centinaia i giovani accorsi nella zona tra musica, una bottiglia o un bicchiere di birra in mano. A causa dell'affollamento - segnalato anche da diversi residenti - intorno alle 21.15 sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Polizia Locale per disperdere le tante persone giunte nell'epicentro della zona universitaria. All'arrivo delle forze dell'ordine, con diverse auto, i giovani hanno via via abbandonato la piazza dileguandosi per le stradine laterali, svuotando Piazza Verdi, verso le 21.45 prima dell'inizio del coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Diversi i ragazzi e le ragazze che - seguiti a distanza dagli agenti - hanno scandito slogan nei loro confronti intonando anche il coro 'Libertà, libertà'. (ANSA).