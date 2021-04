Navalny: legale, è molto debole e non riceve le cure

(ANSA-AFP) - MOSCA, 20 APR - L'avvocata di Alexey Navalny, Olga Mikhailova, ha affermato che l'oppositore in sciopero della fame è "molto debole" e, a suo dire, non riceve cure. Navalny è stato recentemente trasferito nell'ospedale del carcere IK-3 di Vladimir. "Gli è difficile parlare e stare seduto", ha detto la legale ai giornalisti chiedendo che il suo assistito sia trasferito in un ospedale civile di Mosca. (ANSA-AFP).