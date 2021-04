Grillo:Bongiorno, video è prova a carico, non ci intimidisce

ROMA, 20 APR - "Questo video lo porterò in Procura perché reputo che sia una prova a carico". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno a L'Aria Che tira su La7. ""E' una prova che documenta una mentalità dell'eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati" afferma Bongiorno che su questa linea di difesa aggiunge: "si dice alle vittime, state attente. Ma noi non ci facciamo intimidire!". (ANSA).