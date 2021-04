Lega: confronto Salvini-ambasciatore Pakistan in Italia

ROMA, 20 APR - Videoconferenza tra il leader della Lega, Matteo Salvini e l'ambasciatore del Pakistan in Italia, Jauhar Saleem. Come riferisce il partito, al centro del colloquio i rapporti tra i due Paesi, il tema del Kashmir, la situazione sanitaria, le relazioni bilaterali in seno alle Nazioni unite, i diritti umani e la stabilità geopolitica dell'area sud asiatica. I due - riferisce ancora la Lega - hanno convenuto che Italia e Pakistan debbano implementare ulteriormente i rapporti, anche commerciali, e si sono ripromessi di vedersi di persona prima possibile, anche per organizzare una visita ufficiale del senatore in Pakistan. Salvini ha anche auspicato, a nome del governo italiano, una visita del primo ministro pakistano in Italia. (ANSA).