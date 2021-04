Grillo: ex M5s Fattori, la sua arroganza mi fa schifo

ROMA, 20 APR - "Ci ho messo un po' a decidere di commentare il video di Beppe Grillo a difesa del figlio a processo per stupro. Perché è difficile elaborare lo sconcerto e lo schifo di fronte a tanta arroganza e mancanza di empatia. Molto più difficile ammettere a se stessi che tale arroganza e mancanza di rispetto delle regole di base del vivere civile erano parte integrante del percorso di quello che è ora il primo partito in parlamento". Lo scrive in un post la senatrice, ex M5s, Elena Fattori" "Il fatto è che molti di noi pensavano di essere protagonisti di quel percorso politico e di poter cambiare questa roba strisciante . È stato uno dei grandi inganni del movimento 5 stelle, un partito algoritmo che fa credere a ciascuno di essere nel mezzo di una realtà profilata secondo i propri desiderata. Non rimane che chiedere scusa per averci creduto e averlo supportato. Era solo una recita di un comico miliardario e arrogante per il potere fine a se stesso". (ANSA).