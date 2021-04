Recovery: LeU, serve ruolo centrale Parlamento, risoluzioni

ROMA, 20 APR - "E' stato un un incontro positivo, in cui abbiamo affrontato le questioni legate al Recovery e al decreto sostegni. E' necessario che si avvii velocemente un rapporto con il Parlamento più stretto che gli dia un ruolo più importante". Lo ha detto il capogruppo di LeU alla Camera Federico Fornaro uscendo dall'incontro con il premier Mario Draghi sul Recovery Plan. Per la capogruppo in Senato Loredana De Petris "le risoluzioni parlamentari sono la strada" e, visti i tempi, "sarà una corsa". "Abbiamo parlato" a Draghi della necessità della transizione ecologica e digitale, esprimendo sul Recovery la "preoccupazione che non diventi un libro dei sogni. Per noi rimane fondamentale l'azzeramento del digital divide", ha aggiunto Fornaro. (ANSA).