Floyd, centinaia di manifestanti davanti al tribunale

NEW YORK, 19 APR - Centinaia di manifestanti si sono radunati nei pressi del tribunale del processo a Dereck Chauvin per la morte di George Floyd in una Minneapolis blindata. La giuria è riunita da alcune ore e ha iniziato le deliberazioni. Secondo alcuni osservatori, un verdetto potrebbe arrivare da mercoledì in poi. Intanto è' bufera sulla deputata democratica Maxine Waters. Il giudice del processo ha dichiarato che i commenti della deputata potrebbero essere la base per presentare appello contro il verdetto della giuria. Rivolgendosi ai manifestanti sulle strade di Minneapolis, Waters nei giorni scorsi li ha invitati a "restare in strada e chiedere giustizia". Nel caso in cui "non accadesse nulla", ovvero non ci fosse un verdetto di colpevolezza, "sappiamo che non solo dobbiamo restare in strada ma che dobbiamo combattere per la giustizia". Parole bollate dai repubblicani come un'incitazione alla violenza e che ora potrebbero avere conseguenze più pesanti.