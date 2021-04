Recovery: Meloni, da Draghi nessun dettaglio sul Piano

ROMA, 19 APR - "Abbiamo incontrato il presidente Draghi con il ministro Franco e alcuni esponenti del governo, si è parlato di Pnrr, di ristori, di tessuto produttivo, di riaperture e a oggi non conosciamo il Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo, che non ha ritenuto di illustrare il piano e ha piuttosto chiesto le nostre proposte, che abbiamo ribadito". L'ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il premier Draghi sul Recovery plan per oltre un'ora. (ANSA).