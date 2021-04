Covid: Salvini, coprifuoco oltre 22? All'aperto si potrebbe

ROMA, 19 APR - "Se perfino il ministro Speranza è arrivato alla conclusione che all'aperto si rischia meno che al chiuso, non penso che 22 o 23 o 24 facciano la differenza. Poi dipende dal buon senso degli italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando dell'orario del coprifuoco notturno e della possibilità di spostarlo in avanti. L'ha detto a 'Un giorno da pecora' su Radio Rai 1. Confida nel buon senso degli italiani? "Assolutamente sì - ha risposto - Confido nel senso di responsabilità e misura e credo che tornare ad aprire, aiuti in questo". (ANSA).