Superlega: Ue, difendiamo lo sport basato sulla solidarietà

BRUXELLES, 19 APR - "La Commissione Ue difende un modello di sport europeo basato sui principi di autonomia, apertura, solidarietà e interdipendenza delle federazioni internazionali". E queste caratteristiche riguardano "tutti i livelli" dello sport e "devono essere mantenute come parte del dna dell'Ue". Lo ha sottolineato una portavoce della Commissione Ue commentando le notizie sulla nascita della Superlega. "Invitiamo tutte le parti a tenere conto di questi principi nella valutazione potenziale impatto della proposta", ha aggiunto la portavoce, sottolineando che alla base delle organizzazioni sportive devono esserci "regole chiare, trasparenti e non discriminatorie". "Lo sport e le competizioni dovrebbero essere organizzati in modo da consentire l'apertura a tutti i partecipanti, dovrebbe esserci solidarietà" a tutti i livelli "in modo che tutti possano avere la possibilità di partecipare. Potete trarre voi le vostre conclusioni su cosa significhi questo", ha ribadito il capo del servizio dei portavoce Ue, Eric Mamer, rispondendo a chi chiedeva se Bruxelles sia contraria alla creazione della Superlega. "La Superlega mi ricorda tanto la New Coca Cola", ha scritto su Twitter il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. (ANSA).