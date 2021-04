Donna uccisa ad Aosta, si indaga nel mondo delle escort

AOSTA, 19 APR - E' nell'ambiente della prostituzione che si stanno muovendo le indagini sull'omicidio di Elena Serban Radula, la 32enne di origine romena, trovata senza vita domenica all'alba con una profonda ferita al collo, riversa nel bagno del suo appartamento, in viale partigiani, ad Aosta. L'attività della squadra mobile della questura, coordinata dal pm Luca Ceccanti, è ora concentrata a ricostruire la vita della giovane, anche attraverso l'analisi dei tabulati e dei dati dei suoi cellulari e delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni dell'abitazione. Trasferitasi un mese fa dalla Toscana ad Aosta, dove ha preso in affitto l'appartamento al piano terra, non risulta che avesse un'occupazione stabile e nemmeno legami in città. La sua morte, secondo quanto accertato dal medico legale, è avvenuta tra il pomeriggio e la serata di sabato. Nell'appartamento non vi sono segni di effrazione e le modalità del delitto fanno pensare a un regolamento di conti. L'arma non è stata ancora trovata. (ANSA).