Roma: da Gualtieri nessun annuncio imminente, domani tavolo

ROMA, 19 APR - Il tavolo di coalizione del centrosinistra per Roma si riunirà domani sera. In quella sede il Partito Democratico proporrà il 20 giugno come data delle primarie per individuare il candidato sindaco, ma si discuterà anche delle regole e delle modalità di presentazione delle candidature. L'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, come sottolineano fonti a lui vicine interpellate dall'ANSA, non prevede alcun annuncio imminente. Nel centrosinistra a farsi già avanti nella corsa a sindaco di Roma, oltre al leader di Azione Carlo Calenda (che però ha già chiarito di non voler partecipare alle primarie), ci sono: Monica Cirinnà, Tobia Zevi, Giovanni Caudo e Paolo Ciani. Oltre al ventenne Federico Lobuono. Più a sinistra si starebbe pensando ad una donna rappresentante della società civile. (ANSA).