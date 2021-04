Festa di compleanno con 40 invitati, chiuso ristorante

NAPOLI, 19 APR - Stavano festeggiando il cinquantesimo compleanno con 40 invitati malgrado i divieti legati al contenimento del contagio: è successo in un ristorante di Marano di Napoli dove i carabinieri sono arrivati, ieri sera, dopo una segnalazione. I militari hanno interrotto la festa e sanzionato le persone presenti: l'attività è stata chiusa per 5 giorni. Sanzionato anche il titolare del locale. I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli erano impegnati in un servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli, durante il quale sono state sequestrate 7 veicoli e identificato decine di persone. (ANSA).