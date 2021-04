Donna trovata morta ad Aosta, si indaga per omicidio

AOSTA, 18 APR - E' omicidio l'ipotesi su cui stanno lavorando la procura e la polizia di Aosta in merito al ritrovamento del corpo privo di vita di Elena Serban Radula, di 32 anni, avvenuto questa mattina in un alloggio del capoluogo valdostano. La vittima, di origini romene, era residente in provincia di Lucca. E' morta a causa di una profonda ferita alla gola, provocata probabilmente da una coltellata. Il corpo era in bagno. A dare l'allarme è stato il fratello che non riusciva a rintracciarla. (ANSA).