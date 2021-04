Cade da monopattino e batte la testa, grave donna a Firenze

FIRENZE, 18 APR - Accertamenti della polizia municipale sono in corso a Firenze sulla caduta da un monopattino di una donna di 41 anni, poi ricoverata in codice rosso in ospedale. La donna, riferisce il Comune con un comunicato stampa, era senza casco e ha battuto la testa. Dagli accertamenti sembra che abbia ha perso il controllo del monopattino mentre percorreva la discesa di via Stibbert ieri sera. La ferita è una spagnola da tempo residente nel Fiorentino. Era senza casco e, cadendo, è andata con il capo contro la ruota di un'auto in sosta. È stata portata in ospedale in codice rosso con lesioni gravissime. La polizia municipale ha sequestrato il monopattino su disposizione dell'autorità giudiziaria. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa un'ora e mezzo. (ANSA).