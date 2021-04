Covid: la Germania ricorda le sue 80.000 vittime

BERLINO, 18 APR - La Germania si riunisce oggi in un momento di commemorazione nazionale per le 80.000 vittime del coronavirus. La cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank-Walter Steinmeier parteciperanno ad una messa presso la chiesa Kaiser Wilhelm di Berlino, completamente distrutta durante i bombardamenti del 1943 i cui resti sono stati inglobati in un memoriale contro la guerra. Poi si parteciperanno ad una cerimonia presso la Konzerthaus della capitale, dove il presidente terrà un discorso. Con le misure anti-Covid ancora in vigore che limitano gli assembramenti, le cerimonie saranno trasmesse in diretta dalla televisione pubblica. "In qualità di presidente, credo sia molto importante per noi fermarci e dire addio dignitosamente a coloro che sono morti durante la pandemia, compresi quelli che non sono stati vittime del virus ma che per via di esso sono morti da soli", ha detto Steinmeier annunciando la messa nazionale. "Dietro ogni numero, c'è un vita", ha detto ancora il presidente. I leader dei 16 Laender regionali hanno esortato i cittadini a unirsi al ricordo accendendo candele alle finestre per tutto il weekend. (ANSA).