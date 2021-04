Serie A: Sassuolo-Fiorentina 3-1

ROMA, 17 APR - Il Sassuolo batte la Fiorentina 3-1 in un anticipo della 31/a giornata del campionato di serie A. Un successo in rimonta per gli emiliani, che al 45' erano in svantaggio per una rete di Bonaventura al 31'. Nella ripresa, due rigori trasformati da Bonaventura al 14' e al 17' hanno ribaltato la situazione e al 30' Lopez ha chiuso la sfida con la terza rete degli emiliani. (ANSA).