Covid: 310 morti,ancora in calo terapie intensive e ricoveri

ROMA, 17 APR - Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943 . Sono invece 310 le vittime in un giorno (ieri 429). Sono 331.734 i tamponi molecolari e antigenici effettuati; ieri i test erano stati 327.704. Il tasso di positività è del 4,6%, ieri era stato del 4,8%, quindi in calo dello 0,2%. Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni, in calo di 26 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 163 (ieri 199). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.100 persone, in calo di 643 rispetto a ieri. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.857.443, i morti 116.676. Gli attualmente positivi sono 505.308 (-1.430 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia sono 3.235.459 (+16.484). In isolamento domiciliare ci sono 477.868 persone (-761 rispetto a ieri). (ANSA).