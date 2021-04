Milano: Sala, Albertini candidato non sarebbe sorpresa

ROMA, 17 APR - "Se ci fosse una candidatura di Gabriele Albertini non sarebbe una sorpresa, si è candidato già nel 2016 come capolista di Parisi, non sarebbe una sorpresa". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la possibilità che il suo sfidante alle comunali per il centrodestra possa essere l'ex sindaco, Gabriele Albertini, a margine della presentazione della sua lista civica. "Ho grande rispetto nei confronti di Albertini e di coloro che si sono presi sulle spalle la fatica di fare il sindaco di Milano, nulla da dire sulla persona", ha concluso. (ANSA).