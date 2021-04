Tornano pellegrinaggi, vaccino o tampone come 'passaporto'

ROMA, 17 APR - Riparte l'organizzazione dei viaggi della fede: l'Opera Romana Pellegrinaggi ha in programma, a partire da fine agosto, tappe a Fatima, Lourdes e Terra Santa. "Sono un segno di grande speranza, potremo tornare a stare insieme e a pregare nei luoghi del cuore", dice il responsabile dell'Orp, mons. Remo Chiavarini. "Per i viaggi in Europa il vaccino sarà una specie di 'passaporto' ma sarà possibile anche viaggiare esibendo un tampone negativo. Per Israele, al momento, è richiesto sia il vaccino che il tampone negativo", spiega il responsabile dell'ente legato alla diocesi di Roma, precisando che le regole sono sempre in via di aggiornamento con l'evolvere della situazione sanitaria. Oltre alle prime tre mete, per le quali ci sono già delle date tra agosto e novembre, in cantiere anche l'organizzazione di pellegrinaggi a Santiago de Compostela, dove è in corso l'Anno Santo Compostelano. Ad accompagnare il pellegrinaggio che aprirà la stagione della ripresa (Fatima, 28-31 agosto), sarà il cardinale vicario Angelo De Donatis. (ANSA).