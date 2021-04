Droga: ergastolano ricercato in Gb arrestato nel Ragusano

SCICLI, 17 APR - Un ergastolano ricercato dal 2019 per traffico di droga dalla polizia inglese di Manchester, Vegim Sokoli, 25 anni, albanese, è stato arrestato da carabinieri a Scicli, nel Ragusano. Al momento del controllo l'uomo ha fornito ai militari dell'Arma dei documenti di identità falsificati, ma gli investigatori erano da tempo sulle sue tracce dopo avere scoperto che si nascondeva nella borgata di Sampieri, località utilizzata come set della serie Tv 'Il commissario Montalbano". Secondo l'accusa, Sokoli avrebbe avuto un ruolo apicale in un'organizzazione di trafficanti di droga basata nel sud est di Londra, nella zona di Southend e Bromley, e condannato all'ergastolo dal Tribunale della capitale Inglese. Per la sua cattura, eseguita in esecuzione di un mandato di arresto internazionale, è stata attivata la cooperazione internazionale di polizia, tramite la direzione centrale della Polizia criminale. I contatti con Interpol hanno permesso di identificarlo compiutamente. Il 25enne è stato condotto in carcere per le successive pratiche di estradizione che saranno curate dalla Corte d'appello di Catania e dal ministero della Giustizia. (ANSA).