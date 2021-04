Draghi, norme scrupolose, mascherine e distanziamenti

ROMA, 16 APR - "Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà riaperte". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Draghi ha auspicato per questo l'attenzione delle istituzioni e forze del'ordine: "In questo modo il rischio si trasforma in opportunità". (ANSA).