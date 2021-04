Filippo: Boris Johnson assisterà ai funerali in tv

LONDRA, 16 APR - Il primo ministro britannico Boris Johnson assisterà attraverso la diretta tv ai funerali del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta morto 99enne venerdì scorso nel Castello di Windsor, attraverso gli schermi della tv. Lo ha fatto sapere oggi un portavoce di Downing Street, alla vigilia delle esequie in programma dalle 15 ora locale (le 16 in Italia) nella cappella di St George, precisando che il premier e la sua compagna Carrie Symonds trascorreranno il weekend - che segnerà il coronamento degli 8 giorni di lutto nazionale proclamati nel Regno Unito in onore del duca di Edimburgo - nella residenza ufficiale di campagna di Chequers, nel Buckinghamshire. E che da lì osserverà il minuto di silenzio annunciato nell'intera nazione in coincidenza dell'inizio della cerimonia funebre. Johnson aveva fatto sapere fin dai giorni scorsi d'aver rinunciato all'invito al funerale per dar spazio ai familiari del principe, visto che le regole dell'emergenza Covid sui funerali non permettono l'ingresso a più di 30 ospiti in chiesa. Il rito avrà un carattere solenne, ma intimo, senza cornice da funerale di Stato, secondo le ultime volontà dello stesso Filippo, notoriamente insofferente al clamore e all'eccesso di pompa cerimoniale. (ANSA).