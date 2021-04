Strage Bologna: il processo in streaming su Youtube

BOLOGNA, 16 APR - Tutte le udienze del nuovo processo sulla strage del 2 agosto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube del Tribunale di Bologna. I posti in aula sono infatti limitati e riservati alle parti in causa, date le restrizioni imposte dalla pandemia. Per i giornalisti accreditati e i familiari delle vittime, invece, è stata predisposta una sala apposita all'interno del Tribunale dove possono seguire il processo su due schermi. Il dibattimento, si prevede, durerà una decina di mesi, con due udienze a settimana, il mercoledì e il venerdì, a partire dalla fine del mese di aprile. (ANSA).