De Luca, entro domani conclusa vaccinazione a ultra 80enni

NAPOLI, 16 APR - Tra "oggi e domani la Campania raggiunge l'obiettivo del 100 per cento degli ultraottantenni e nelle prossime settimane per i non deambulanti". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento sui social del venerdì. "Si alla vaccinazione per fasce di età - ha aggiunto - ma dobbiamo anche guardare al rilancio dell'economia". Sulle vaccinazioni De Luca ha chiesto che si proceda "con la linea del rigore e del buon senso e non solo secondo una impostazione burocratica". (ANSA).