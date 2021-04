Covid:Bonelli,un bonus alle famiglie per cinema e concerti

ROMA, 16 APR - "Nei provvedimenti economici che il governo si appresta a varare chiediamo che ci siano due misure: la proroga del superbonus edilizio e un bonus per le famiglie italiane per andare in cinema, teatri e ai concerti. Dobbiamo investire sulla cultura, creare lavoro e contrastare la povertà". Lo ha detto Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi in un punto stampa davanti all'hotel Nazionale. "Chiediamo anche che nel piano del Recovery ci sia attenzione al trasporto pubblico che è fortemente penalizzato rispetto agli investimenti di altri paesi europei. È un settore strategico per cui serve un'inversione di rotta rispetto al governo Conte che destinatava al tpl fondi inadeguati. Su questo valuteremo se le dichiarazioni sulla transizione ecologica erano reali o dettate da opportunità politica", conclude Bonelli. (ANSA).