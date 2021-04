Pd: riunione Letta con ministri Dem in vista incontro Draghi

ROMA, 16 APR - E' in corso, a quanto si apprende da fonti Dem, una riunione del segretario del Pd Enrico Letta con i ministri Pd, a partire dal capo delegazione Dem al governo Andrea Orlando, il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, le capigruppo di Camera e Senato Debora Serrachiani e Simona Malpezzi. L'incontro precede il colloquio in programma questa sera alle 18.30 a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, che avrà al centro il Recovery plan e il prossimo decreto per il sostegno alle imprese colpite dal Covid. (ANSA).