Unicredit: Orcel, è opportunità di fare la differenza

MILANO, 15 APR - "Vedo in UniCredit l'opportunità di fare la differenza. Questa è un'opportunità che non intendo perdere, ma su cui intendo concentrarmi per il bene di tutti i nostri stakeholder". Lo sottolinea il neo Ceo di Unicredit, Andrea Orcel appena nominato dal consiglio. E' "un'opportunità per fare le cose in modo diverso e creare un modello di come può essere l'attività bancaria, fatta nel modo giusto, per le giuste ragioni" aggiunge Orcel. "Il mio obiettivo principale sarà quello di creare le migliori condizioni affinché la banca generi valore per i suoi azionisti e per tutti i suoi stakeholder", afferma invece il neo presidente, Pier Carlo Padoan. "Metterò tutte le mie capacità al servizio delle nostre persone e del nostro Gruppo e ringrazio i nostri azionisti per la loro fiducia", rileva ancora Padoan. (ANSA).