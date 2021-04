Ambasciata Usa, 'c'è sintonia tra Biden e Draghi'

ROMA, 15 APR - "C'è sintonia tra l'amministrazione Biden e il governo Draghi. Possiamo lavorare insieme su tanti temi importanti". Lo ha detto in un Forum all'ANSA Thomas Smitham, Incaricato d'Affari Usa, sottolineando che in questo momento c'è sintonia anche tra Usa e Ue. "I rapporti con l'Italia sono molto importanti per noi e la nuova amministrazione vuole rafforzare e rinnovare i legami. In questo contesto la visita di Di Maio a Washington è stata molto importante, è stato un onore accoglierlo come primo ministro degli Esteri. Apprezziamo poi - ha aggiunto Smitham - le parole di Mattarella in occasione dei 160 anni della nostre relazioni". (ANSA).