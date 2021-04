ROMA, 15 APR - Ultimo sposta al 2022 il tour negli stadi. A causa della persistente situazione di emergenza sanitaria in corso, i concerti di questa estate non possono essere confermati. Il nuovo calendario sarà comunicato nelle prossime settimane. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Per i possessori di biglietti di una delle date è previsto uno sconto del 50% sul prezzo di "Buongiorno vita - L'evento", l'appuntamento in streaming su LIVENow previsto per il 22 aprile alle 21. Durante lo show, prodotto da Vivo Concerti, Ultimo si esibirà dal Parco archeologico del Colosseo e presenterà "Buongiorno vita", il suo nuovo singolo, in uscita il 23 aprile, oltre a proporre alcuni dei suoi brani di repertorio. (ANSA).