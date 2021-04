M5S:regolamento restituzioni,1000 euro mensili a Movimento

ROMA, 15 APR - Per gli eletti M5S arriva il nuovo regolamento su indennità e restituzioni. Nel documento, redatto dal Comitato di Garanzia e visionato dall'ANSA, si disciplina che ciascun parlamentare "dovrà restituire una quota mensile forfettaria pari a minimo euro 1.500,00 mediante versamento ad un conto dedicato e una quota mensile pari a minimo euro 1.000,00 al M5S per il mantenimento delle piattaforme tecnologiche, Scudo della Rete, comunicazione e altre spese generali di funzionamento. Tutti i portavoce dovranno essere in regola con le rendicontazioni, secondo i precedenti regolamenti fino alla mensilità di marzo 2021 inclusa". (ANSA).