Cinema: Rosato, Leone a Benigni simbolo ripartenza Italia

ROMA, 15 APR - "La 78esima edizione de la Biennale di Venezia premia Roberto Benigni con il Leone d'oro alla carriera in un'edizione che si preannuncia speciale, un vero e proprio simbolo di ripartenza per il Paese. Felice per lui che si conferma un grandissimo artista, ironico e dissacrante, apprezzato in tutto il mondo ma anche un grande uomo di cultura". Lo afferma il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. "Rappresenta l'Italia dello spettacolo che, dopo questo periodo di così grande difficoltà, saprà trovare la forza di rialzarsi e si tornare a sorridere", conclude. (ANSA).